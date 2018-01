Starkes Erdbeben in der Karibik - Tsunami-Warnung erlassen

Gleichberechtigung beim Windelnwechseln in New York

Babys wickeln ist nicht allein die Aufgabe von Frauen - deswegen müssen in New York nun auch alle Herrentoiletten in öffentlichen Gebäuden mit Wickeltischen ausgestattet werden. Bürgermeister Bill de Blasio verkündete am Dienstag (Ortszeit) ein entsprechendes Gesetz.