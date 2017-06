Start der Elektrofahrzeug-Rallye "WAVE Trophy" in Zürich

Fünf Alpenpässe, 16'000 Höhenmeter und 50 Destinationen in der ganzen Schweiz in acht Tagen: Erstmals findet die "WAVE Trophy", grösste Elektromobil-Rallye der Welt, in nur einem Land statt. Am Samstag starten die Elektrofahrzeuge von Zürich in Richtung Ostschweiz.