Steinmeier bei vielen Enthaltungen zum deutschen Staatschef gewählt

Der SPD-Politiker Steinmeier wird neuer deutscher Bundespräsident. Sieben Monate vor der Bundestagswahl im Herbst erhielt der gemeinsame Kandidat der grossen Koalition in der Bundesversammlung in Berlin am Sonntag im ersten Wahlgang 931 von 1239 gültigen Stimmen.

Das entspricht gut 75 Prozent Zustimmung. Es ist das fünftbeste Ergebnis bei einer Präsidentenwahl in der Geschichte der Bundesrepublik. Es gab 103 Enthaltungen und 14 ungültige Stimmen. Womöglich stimmte die Koalition aus Christ- und Sozialdemokraten nicht geschlossen für den 61-jährigen früheren Aussenminister.

Steinmeier nahm die Wahl an. Er wird die Nachfolge von Joachim Gauck antreten. Der 77-Jährige hatte aus Altersgründen auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Gaucks Amtszeit endet am 18. März. Steinmeiers Präsidentschaft beginnt am Tag darauf.

Dank und Versprechen

"Ich danke allen, die mich gewählt haben, für das Vertrauen", sagte Steinmeier nach seiner Wahl. Denjenigen, die ihn nicht gewählt hätten, versprach er, ihr Vertrauen zu gewinnen.

Die Deutschen rief er zu Zuversicht auf. Deutschland sei in "stürmischen Zeiten" für viele Menschen in der Welt zu einem "Anker der Hoffnung" geworden, sagte Steinmeier. "Und wenn wir anderen Mut machen wollen, dann brauchen wir selber welchen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich hoch erfreut über die Wahl Steinmeiers. "Ich bin überzeugt, er wird ein hervorragender Bundespräsident für unser Land sein", sagte die CDU-Vorsitzende, der Steinmeier in sieben ihrer bisher gut elf Regierungsjahre als Aussenminister zu Seite stand. Es sei "ein guter Tag für die Bundesrepublik Deutschland".

Der scheidende und sichtlich gerührte Bundespräsident Joachim Gauck wurde von der Bundesversammlung mit stehendem Applaus gefeiert, als Sitzungsleiter Norbert Lammert ihm für seine Arbeit dankte. Vertreter der AfD und der Linken blieben dagegen sitzen, was CDU-Generalsekretär Peter Tauber als fehlenden Anstand kritisierte.

Viele Enthaltungen

Der frühere Aussenminister Steinmeier setzte sich gegen vier weitere Kandidaten durch. Die Linkspartei war mit Armutsforscher Christoph Butterwegge ins Rennen gegangen. Dieser schnitt mit 128 Stimmen deutlich stärker ab als erwartet. Die Linken verfügten über 95 Stimmen in der Bundesversammlung.

Für die AfD kandidierte Bundesvize Albrecht Glaser. Auch er bekam mit 42 Stimmen mehr Unterstützung als es die 35 AfD-Wahlleute erwarten liessen. Bei der Verkündung des Ergebnisses gab es Buh-Rufe.

Der TV-Richter Alexander Hold, der für die Freien Wähler aus Bayern angetreten war, bekam 25 Stimmen. Auf Engelbert Sonneborn, Vater des Satirikers Martin Sonneborn, entfielen zehn Stimmen. Nach Angaben von Lammert gab es 14 ungültige Stimmen. Die Zahl der Enthaltungen lag mit 103 ungewöhnlich hoch.

Auftakt in Wahljahr

Der Bundespräsident hat in Deutschland vor allem repräsentative Aufgaben und wenig reale politische Macht. Er wird nicht direkt gewählt, sondern von einer Bundesversammlung, die nur zu diesem Zweck zusammentritt. Sie besteht aus den Abgeordneten des Bundestages und ebenso vielen Vertretern der 16 Bundesländer. Der Bundespräsident wird für fünf Jahre gewählt und kann einmal wiedergewählt werden.

Die Kür Steinmeiers vom Sonntag war in Deutschland der Auftakt zum Wahljahr 2017. Im Frühjahr werden drei Landtage und am 24. September der Bundestag neu gewählt. Kanzlerin Merkel kämpft dann als Spitzenkandidatin der CDU/CSU um eine vierte Amtszeit. Die SPD schickt als Herausforderer den früheren EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz ins Rennen.