Strafrechtlicher Landesverweis: Erste Knacknuss behandelt

Boeing geht bei Landung in Peru in Flammen auf - keine Toten

Nach einer Bruchlandung in Peru sind alle 141 Menschen an Bord wie durch ein Wunder ohne grössere Verletzungen aus dem brennenden Flugzeug entkommen. Die Boeing 737-300 war bei der Ankunft in der Kleinstadt Jauja am Dienstagabend (Ortszeit) von der Piste abgekommen.