Strafuntersuchung gegen SP-Politiker Jacques Marti eingestellt

Japaner bekommt Sorgerecht für 13 Leihmütter-Kinder in Thailand

Das Sorgerecht für 13 von Leihmüttern ausgetragenen Kindern ist in Thailand einem reichen Japaner zugesprochen worden. Ein Gericht in Bangkok gab am Dienstag dem Antrag des 28-jährigen Mitsutoki Shigeta auf das alleinige Sorgerecht für die Kinder statt.