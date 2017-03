Streik des Bodenpersonals auf Berliner Flughäfen am Freitag

Identische DNA bei Tötungsdelikten in Zürich und Laupen BE

Beim Täter der Tötungsdelikte an einer Psychoanalytikerin in Zürich im Dezember 2010 und an einem Ehepaar in Laupen BE im Dezember 2015 handelt es sich wahrscheinlich um die selbe Person. An beiden Tatorten wurde eine identische DNA-Spur gefunden.