Streit über Charles Mansons Leiche dauert an

Das zuständige Gericht im kalifornischen Bezirk Kern County ordnete eine weitere Anhörung im Streit zwischen Mansons Hinterbliebenen für den 7. März an. Ein Sohn des Serienmörders, ein Enkel sowie ein Brieffreund, der Erinnerungsstücke an Manson sammelte und verkaufte, haben Anspruch auf das Erbe und seine Überreste gemeldet.

Am Freitag hatte ein Gericht in Los Angeles entschieden, dass der Erbstreit genauso wie der Streit über Mansons Leiche in Kern County ausgefochten werden muss. Der frühere Sektenführer lebte in dem Bezirk, als er wegen der Planung des Massakers an Schauspielerin Sharon Tate und acht anderen Menschen 1969 verurteilt wurde. Ende November war er im Alter von 83 Jahren im Gefängnis gestorben.