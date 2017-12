Die Besucher mussten auf Anweisung mehrere Fahrgeschäfte und andere Attraktionen wieder verlassen. Nach Angaben der Parkleitung war ein Transformator defekt.

"Mickey's Toontown" war einer Park-Sprecherin zufolge später wieder am Netz. In einigen anderen Bereichen stand weiter alles still. Die Panne traf den Park ausgerechnet zu einem der Saisonhöhepunkte: Um Weihnachten herum verzeichnet Disneyland in dem US-Bundesstaat regelmässig einen Besucheransturm.