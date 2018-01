Sturmtief "Friederike" kostet in Europa fünf Menschenleben

In der niederländischen Ortschaft Olst sei ein 62-jähriger Mann von einem abgebrochen Ast erschlagen worden, teilte die Polizei mit. In Enschede nahe der deutschen Grenze starb nach Polizeiangaben ein Autofahrer, nachdem ein Baum auf das Auto gefallen war.

Während des Sturms wurde auch in Deutschland am Niederrhein ein Mann von einem umstürzendem Baum erschlagen. Das Unglück ereignete sich auf einem Privatgrundstück in Emmerich (Nordrhein-Westfalen), wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der Mann erlag demnach noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

In Belgien forderte der Sturm ebenfalls ein Todesopfer. Eine Autofahrerin war von einem umfallenden Baum erschlagen worden. Sie war in ihrem Fahrzeug auf einer Strasse durch einen Wald südöstlich von Brüssel unterwegs, wie die Nachrichtenagentur Belga meldete.

Auch in Italien tötete der heftige Sturm einen Menschen. Ein Mann sei am Mittwoch mit seinem Bruder in der südlichen Stadt Crotone auf ein Dach geklettert, um es auf Sturmschäden zu prüfen, berichteten italienische Nachrichtenagenturen. Der Wind habe ihn umgeworfen, so dass er in den Tod stürzte.

Verkehr massiv eingeschränkt

Das Tief "Friederike" wurde vom Deutschen Wetterdienst (DWD) derweil zum Orkan heraufgestuft. Das Unwetter habe Orkanstärke erreicht, sagte ein DWD-Sprecher in Offenbach. Es treten Böen mit Geschwindigkeiten von bis 130 Kilometern pro Stunde auf.

Der DWD warnt vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln oder anderen umherfliegenden Gegenständen. Betroffen seien die deutschen Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen, Bayern.

Vielerorts sorgte "Friederike" für grosse Behinderungen im Flug- und Bahnverkehr. In Nordrhein-Westfalen wurde der Nah- und Fernverkehr komplett eingestellt. In anderen Teilen Deutschlands gab es ebenfalls Einschränkungen. Teilweise drosselte die Bahn die Höchstgeschwindigkeit im Fernverkehr auf Tempo 140 und im Nahverkehr um 20 Prozent.

Zahlreiche Flüge gestrichen

In Deutschland strichen mehrere Flughäfen aus Sicherheitsgründen Flüge. Am Flughafen Düsseldorf fielen zehn Flüge aus. Auch in den Niederlanden war der Flug- und Zugverkehr zeitweilig eingestellt worden.

Vom Amsterdamer Flughafen Schiphol konnten nur vereinzelte Maschinen abfliegen, wie der Flughafen am Donnerstag mitteilte. Bereits am Vormittag waren 260 Flüge annulliert worden. Der Betrieb sollte am frühen Nachmittag wieder gestartet werden.

Auch die niederländische Bahn meldete Chaos. Durch den Wind würden Objekte und Bäume auf die Gleise und Züge geblasen, begründete das Unternehmen am Donnerstag die Einstellung des Verkehrs.

In Belgien stellte der Hafen von Gent am Morgen wegen heftiger Winde den Betrieb ein. Betroffen waren etwa zehn Schiffe. Die Zugbrücke von Zelzate am Kanal von Gent zur Küste blieb laut Belga ebenfalls geschlossen, so dass Hochseeschiffe nicht passieren konnten.

In Norditalien waren unter anderem im Aostatal zahlreiche Skipisten wegen des starken Windes geschlossen. In Sizilien, bei Neapel und auf Sardinien war der Fährverkehr stark eingeschränkt. Zahlreiche Bäume knickten um und fielen auf Autos.