Wahlen in kleinen Kantonen und in der grössten Schweizer Stadt

In Glarus, Ob- und Nidwalden sowie in der Stadt Zürich wählen die Stimmberechtigten unter anderem eine neue Regierung. In der Stadt Zürich tobt ein Kampf ums Stadtpräsidium, in Ob- und Nidwalden sorgen wilde Kandidaten für besondere Würze.