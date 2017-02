Syrische Rettungshelfer begeistert über Oscar für "White Helmets"

Bahn-Fernverkehr soll in Basis- und Premiumnetz unterteilt werden

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) will den Bahn-Fernverkehr in ein Basis- und ein Premiumnetz unterteilen. Die Züge des Basisnetzes sollen die verschiedenen Regionen verbinden. Jene des Premiumnetzes sollen nur in grossen Zentren halten und mehr Qualität bieten.