Tamedia-Zeitungen in der Romandie erscheinen mit weniger Seiten

Jungen in thailändischer Höhle äussern sich in Video-Botschaft

Den in der Höhle in Thailand festsitzenden Jungen geht es gut. In einem am Mittwoch auf der Facebook-Seite der Militäreinheit Thai Navy Seal veröffentlichten Video sind elf der 13 Mitglieder der eingeschlossenen Fussballmannschaft zu sehen.