Tatort-Begehung im Mordprozess um Halbbruder von Kim Jong Un

In Begleitung von rund 200 schwer bewaffneten Polizisten sowie dem Richter, den Verteidigern und Staatsanwälten wurden für den Fall bedeutende Orte an dem Airport aufgesucht. Ziel der Begehung war es, den Prozessbeteiligten einen Eindruck davon zu geben, wie der mutmassliche Mord an Kim Jong Nam im Februar begangen worden sein könnte.

Die beiden Angeklagten werden verdächtigt, den in seiner Heimat in Ungnade gefallenen Nordkoreaner am Flughafen von Kuala Lumpur mit dem Nervengift VX getötet zu haben. Die beiden Frauen plädierten auf unschuldig und sagten aus, bei dem Anschlag hinters Licht geführt worden zu sein und niemals Kims Tod geplant zu haben. Die Verteidigung argumentiert, die Drahtzieher seien längst aus Malaysia geflohen.

Die Flughafenbegehung am Dienstag verlief in chaotischer Atmosphäre. Dutzende Journalisten folgten den Frauen, die schusssichere Westen trugen. Aisyah brach bei der Begehung in Tränen aus.