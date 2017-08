Tausende Demonstranten setzen in Cambrils Zeichen gegen den Terror

Viele von ihnen riefen "No tinc por" ("Ich habe keine Angst") und "Wir sind alle Cambrils". Angeführt wurde die Demonstration von Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau.

In der katalanischen Metropole Barcelona findet am Samstagabend eine Grosskundgebung gegen den Terrorismus statt. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy rief die gesamte spanische Bevölkerung dazu auf, zahlreich an der Demonstration teilzunehmen.

Der Aufmarsch beginnt um 18 Uhr und führt vom Boulevard Paseo de Gracia zur Flaniermeile Las Ramblas. Dort wurde am 17. August der Hauptanschlag verübt.

Bei den Attacken in Barcelona und in Cambrils waren insgesamt 15 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt worden. Die dafür verantwortliche Terrorzelle gilt als zerschlagen. Acht mutmassliche Terroristen sind tot, gegen drei weitere laufen Ermittlungen, ein vierter Mann wurde auf freien Fuss gesetzt.