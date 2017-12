Tausende Regierungsanhänger demonstrieren nach Protesten im Iran

Rund 60 Hausbewohner wegen Feuer in Oftringer Tiefgarage evakuiert

Rund 60 Menschen haben in der Nacht auf Samstag in Oftringen AG ihre Wohnungen vorübergehend verlassen müssen. Grund war ein Brand in einer Tiefgarage, die von drei Mehrfamilienhäusern aus zugänglich ist. Verletzt wurde niemand.