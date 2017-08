Terroranschlag in Barcelona: Verdächtige festgenommen

Die katalanische Regierung gab am Abend via Twitter bekannt, es seien 13 Personen getötet und mindestens 50 weitere verletzt worden. Zuvor hatte bereits Innenminister Joaquim Forn informiert und von zehn Schwerverletzten gesprochen.

Der Fahrer des Wagens konnte fliehen, der Zeitung "El Pais" zufolge zu Fuss. Er soll sich bewaffnet in einem Restaurant in der Nähe des Tatortes verschanzt haben, schrieb "La Vanguardia". Später teilte die Polizei mit, sie habe im Zusammenhang mit dem Anschlag einen Mann festgenommen.

Mögliches Fluchtfahrzeug gefunden

Bei dem weissen Lieferwagen, der für das Attentat benutzt wurde, soll es sich nach Medienberichten um ein gemietetes Fahrzeug gehandelt haben. Ein zweiter Lieferwagen, mit dem die Täterschaft womöglich hätten fliehen wollen, sei nahe von Barcelona gefunden worden, schrieben die katalanischen Zeitungen "La Vanguardia" und "El Periódico de Catalunya" unter Berufung auf die Polizei.

Ein französischer Tourist erzählte dem Sender BFMTV, der Lieferwagen sei beim Anschlag Zickzack gefahren, "um ein Maximum an Fussgängern zu erwischen". Ein anderer Augenzeuge sagte dem britischen Sender BBC, das Fahrzeug sei mit konstant hoher Geschwindigkeit in die Menge gefahren.

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy erklärte, die Regierung stehe mit allen Behörden in Barcelona in Kontakt. Rettungsdienste riefen die Bevölkerung auf, die Gegend um den Placa de Catalunya zu meiden und forderten die Schliessung nahegelegener Bahnhöfe und U-Bahnstationen.

"Vereint im Kampf"

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagierte bestürzt auf den Terroranschlag in Barcelona. "Ich verurteile den furchtbaren Angriff in Barcelona. Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen. Wir stehen vereint im Kampf gegen den Terrorismus", erklärte Stoltenberg am Donnerstagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter.

EU-Ratspräsident Donald Tusk schrieb: "Ganz Europa steht an der Seite Barcelonas. Auch EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani sprach den Behörden die volle Unterstützung zu. US-Präsident Donald Trump verurteilt ebenfalls den Anschlag und sagte Spanien jede Hilfe zu, die notwendig sei.

In Berlin, Nizza, Stockholm und London sind in den vergangenen Monaten Attentate mit Lastwagen oder Kleintransportern verübt worden. In Madrid hatten islamistische Terroristen im März 2004 Sprengsätze in Nahverkehrszügen gezündet. Dabei wurden 191 Menschen getötet, mehr als 1800 wurden verletzt.