"Terroristischer Akt" mit selbstgebautem Sprengsatz in London: 22 Verletzte

Mark Rowley, Chef der Anti-Terror-Abteilung der britischen Polizei, erklärte am Freitag vor Journalisten, es habe sich um einen selbst gebauten Sprengsatz gehandelt, der am Freitagmorgen in einem Londoner U-Bahn-Zug explodiert sei.

Unterdessen hat die britische Premierministerin Theresa May den nationalen Krisenstab zu einer Sitzung einberufen. Die britische Polizei stuft den Vorfall an einer Londoner U-Bahn-Station als "terroristischen Akt" ein.

Augenzeugen berichteten nach der Explosion von panikartigen Zuständen . "Wir liefen die Treppen runter, und es hat sich angefühlt, als würden wir um unser Leben laufen", sagte ein Mann namens Luke am Freitag dem Sender BBC5.

Eine Frau namens Emma schilderte: "Nach einer Weile stapelten sich die Menschen übereinander, weil einige beim Laufen hingefallen waren." Andere Zeugen sprachen von einer "Flammenwand" in dem U-Bahn-Wagen.

Als Reaktion auf den Vorfall in der Londoner U-Bahn-Station Parsons Green hat die Polizei die Bevölkerung aufgefordert, den Ort bis auf weiteres zu meiden. Die oberirdische Metro-Haltestelle Parsons Green wurde weiträumig gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Zugverkehr wurde teilweise unterbrochen.