Texas' Behörden befürchten sechs weitere Todesfälle durch "Harvey"

New York verschärft Anti-Raucher-Gesetze

Die Millionenmetropole New York sagt Rauchern verschärft den Kampf an: Der Mindestpreis für eine Schachtel Zigaretten werde auf 13 Dollar erhöht, teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag mit. Das sind 2,50 Dollar mehr als bisher.