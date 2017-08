Tillerson wirft IS Völkermord und ethnische Säuberungen vor

"Während wir Fortschritte im Kampf gegen den IS machen und ihm sein Kalifat streitig machen, kidnappen, vergewaltigen, versklaven und töten die IS-Terroristen die Mitglieder zahlreicher religiöser Gruppierungen und ethnischer Minderheiten", sagte Tillerson am Dienstag in Washington.

"Der Schutz dieser und anderer Gruppen, die gewalttätigem Extremismus ausgesetzt sind, ist für die Regierung von Präsident Donald Trump eine vorrangige Menschenrechtsfrage", sagte Tillerson bei der Vorstellung eines Regierungsberichts zum Stand der Religionsfreiheit in der Welt.

Darin werden auch Probleme bei der Ausübung der Religionsfreiheit in Ländern wie dem Iran, Saudi-Arabien, Bahrain, China, Pakistan, dem Sudan und der Türkei aufgezeigt.