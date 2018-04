Rund 100 Kranke in den USA wegen mit Kolibakterien belastetem Salat

Nach dem Verzehr von mit Kolibakterien belastetem Romana-Salat sind in den USA fast 100 Menschen erkrankt. Betroffen seien 98 Menschen in 22 Bundesstaaten, teilten die US-Gesundheitsbehörden am Freitag mit.