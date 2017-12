Toilettenunterhalt kostet SBB zehn Millionen Franken jährlich

Private Sicherheitsleute können in Frankreich künftig Waffen tragen

Private Sicherheitsleute dürfen in Frankreich künftig in bestimmten Fällen Schusswaffen tragen. Ein entsprechender Erlass wurde am Sonntag im Amtsblatt veröffentlicht. Demnach können die Sicherheitsleute etwa Revolver tragen, wenn sie ein Gebäude bewachen und sich dadurch einem "aussergewöhnlichen Risiko" aussetzen.