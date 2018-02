Rakete bringt von Russlands neuem Weltraumbahnhof erfolgreich Satelliten ins All

Vom neuen russischen Weltraumbahnhof Wostotschni ist am Donnerstag eine Rakete mit elf Satelliten an Bord erfolgreich ins All gestartet. Der Start der Sojus-Rakete mit zwei russischen Erdbeobachtungssatelliten sowie neun kleineren Satelliten aus Deutschland und den USA sei "ohne Pannen" erfolgt, teilte die russische Weltraumbehörde Roskosmos mit.