Trick-Diebstahl: Schweizer in Deutschland bestohlen

Hinter ihm stand eine männliche Person, ca. 30 Jahre alt, stämmige Figur, südländisches Aussehen, welcher den Urlauber in ein Gespräch verwickelte. Er gab sich als Medizinstudent aus dem Irak aus und bat darum, ihm Schweizer Franken zu wechseln, da er noch in die Schweiz müsse. Während der Tourist in seiner Brieftasche nach Franken suchte, hielt der angebliche Student eine Landkarte zwischen sich und seinem späteren Opfer.

Obwohl kein Wechselgeld geflossen war, bedankte sich der Täter plötzlich, verabschiedete sich freundlich und stieg in eine helle Limousine, älteren Baujahrs, möglicherweise mit Zollkennzeichen ausgestattet. Dieses Fahrzeug entfernte sich mit durchdrehenden Rädern in Richtung der B 500. Die weitere Fluchtrichtung ist nicht bekannt. Erst in diesem Moment stellte der Geprellte fest, dass ihm aus seiner Geldbörse 940 Euro in Scheinen entwendet worden waren.

Die Frau des Geschädigten sass unweit vom Tatort auf einer Bank und beobachtete das Geschehen, ohne argwöhnisch zu werden. Eventuelle Zeugen setzten sich bitte mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel.: +49 7651 9336 0, in Verbindung.