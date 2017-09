Trin GR: Vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt - zwei Töfffahrer verletzt

Die beiden Töfffahrer waren am späteren Sonntagnachmittag von Reichenau in Richtung Flims unterwegs, als der eine den anderen unterhalb Trin überholte. In der nächsten Rechtskurve streifte der überholende Motorradlenker einen entgegenkommenden Bus.

Bei dieser Streifkollision verlor der 40-jährige Töfffahrer die Herrschaft über sein Gefährt und stürzte, wie die Bündner Polizei am Montag mitteilte. Sein 31-jähriger Motorradkollege konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Stürzenden.

Der 40-Jährige wurde verletzt und musste danach mit der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gefahren werden. Sein Kollege begab sich selbständig zur ärztlichen Kontrolle.

Hoher Sachschaden und Wartezeiten

Das Motorrad des 40-Jährigen wurde total beschädigt. Das zweite Motorrad sowie der Bus wurden erheblich beschädigt. Ein hinter dem Bus fahrender Personenwagen wurde durch herumfliegende Teile getroffen und ebenfalls beschädigt.

Die Oberalpstrasse war während der Bergung des Verletzten sowie der Tatbestandsaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt. Dadurch entstanden lange Staus in beide Fahrtrichtungen.