Trump: Handelskriege sind gut und leicht zu gewinnen

Renzi warnt an letztem Wahlkampf-Tag in Italien vor "Extremisten"

Am Sonntag wird in Italien ein neues Parlament gewählt. Zum Abschluss des Wahlkampfes richteten die Parteien noch einmal letzte Appelle an die Wähler. Der Chef der regierenden Sozialdemokraten (PD), Matteo Renzi, warnte vor einer rechten oder populistischen Regierung.