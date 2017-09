Trump beendet Programm für als Kinder illegal Eingereiste

Auto überschlägt sich in Ruswil LU und prallt gegen Hauswand

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen in Ruswil LU von der Strasse abgekommen. Sein Fahrzeug blieb zuerst kurz im Garten oberhalb einer Böschung stehen, bevor es sich überschlug und erst an einer Hauswand zum Stillstand kam.