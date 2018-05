Trump brüskiert Schotten mit Verbot von Nationalgetränk in Anlage

17-Jähriger tot nach Sturz in Gletscherspalte am Monte-Rosa-Massiv

Ein Jugendlicher ist am Donnerstag am Fuss des Monte-Rosa-Massiv (VS) in eine Gletscherspalte gestürzt und verstorben. Er und sein Vater machten noch einen Spaziergang, ehe sie sich sicherheitshalber von einem Helikopter zurück ins Tal fliegen lassen wollten.