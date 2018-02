Trump empfängt Premierminister Australiens im Weissen Haus

Zwischenfall am Weissen Haus: Auto fährt in Barriere

Eine Frau ist am Freitag mit einem Auto in eine Barriere am Weissen Haus in Washington gefahren. Nach Informationen von US-Medien lenkte sie ihren Wagen absichtlich in die Sperre. Nach Angaben des Secret Service wurde die Frau festgenommen. Es fielen keine Schüsse.