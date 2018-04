Trump empfängt in Washington den Emir von Katar

Präsidentenwahl in Südkaukasusrepublik Aserbaidschan begonnen

In der autoritär regierten Südkaukasusrepublik Aserbaidschan hat die Präsidentenwahl begonnen. Amtsinhaber Ilham Aliyev gab am Mittwochmorgen in der Hauptstadt Baku seine Stimme ab, wie örtliche Medien berichteten.