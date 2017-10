Trump fasst Yellen, Powell und Taylor als Fed-Chefs ins Auge

Eine Frau stirbt bei Messerangriff in polnischem Einkaufszentrum

Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Polen hat es am Freitag eine Tote und mindestens acht Verletzte gegeben. Nach Angaben der Polizei gibt es kein Anzeichen, dass es sich um einen terroristischen Angriff gehandelt hat.