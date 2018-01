Trump fordert nach Skandal-Buch schärfere Gesetze gegen Verleumdung

Regen in Wüstenstadt Las Vegas führt zu Blackout an Technik-Messe

Ein Stromausfall hat die Technik-Messe CES in Las Vegas teilweise lahmgelegt. Am späten Mittwochvormittag (Ortszeit) fiel der Strom in mehreren Bereichen der Messenhallen aus und wurde erst nach über zwei Stunden komplett wiederhergestellt.