Trump fühlt sich durch Merkel-Foto in schlechtes Licht gerückt

Auf einem davon lächeln Merkel und Kanadas Premierminister Justin Trudeau - während Trump der Kanzlerin die Hand tätschelt.

Die deutsche Regierung hatte in der vergangenen Woche ein Foto veröffentlicht, auf dem sich Merkel mit ernster Miene über ein Dokument beugt - ihr gegenüber sitzt Trump, ebenfalls mit ernstem Blick und über der Brust verschränkten Armen. Das Foto verbreitete sich rasant in aller Welt und dokumentierte in den Augen vieler Beobachter die Situation Trumps gegen den Rest der G7 in der Handelspolitik - wie auch seine generelle Isolation im Kreise der Staats- und Regierungschefs.

"Ich habe ein grossartiges Verhältnis zu Angela Merkel", schrieb Trump dagegen am Freitag. "Aber die Fake-News-Medien zeigen nur die schlechten Fotos (die Ärger implizieren) von den Verhandlungen über eine Vereinbarung, bei denen ich um Dinge bat, um die kein anderer US-Präsident vor mir gebeten hätte."