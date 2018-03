Trump hat Bedenken und erwägt Veto gegen US-Budgetgesetz

Der US-Präsident begründete dies am Freitag unter anderen damit, dass in dem Gesetzentwurf nicht die volle Finanzierung der von ihm geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko vorgehen sei. Macht Trump Ernst, droht am Wochenende ein Stillstand der Regierung (Shutdown).

Nach dem Repräsentantenhaus hatte zuvor auch der US-Senat das Budgetgesetz verabschiedet. In der Nacht zum Freitag stimmten 65 Senatsmitglieder für den Etatentwurf und 32 dagegen.

Die Zustimmung war erwartet worden, nachdem die Verhandlungsführer sowohl der Demokraten als auch der Republikaner sich zuvor auf einen Deal geeinigt hatten. Unterzeichnet Trump das Gesetz, kann der Regierungsstillstand abgewendet werden, der ansonsten am Wochenende eintreten würde. Viele Bundesbedienstete müssten dann in die Zwangsferien.

Trump schrieb am Freitagmorgen auf Twitter, er ziehe es in Betracht nicht zu unterzeichnen, weil das Gesetz keine Lösung für das Daca-Programm und keine Gelder für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko vorsehe.

Trump nicht zu Kompromissen bereit

Das Gesetz sieht zwar Gelder für den Grenzschutz vor, allerdings umfasst das nur Mittel für Erhaltung und Reparaturen sowie für Drohnen, Zäune und "Planungen". Gelder für den Neubau einer Mauer sind darin nicht enthalten.

Das Daca-Programm bietet Einwanderern, die sich illegal in den USA aufhalten, für zwei Jahre Schutz vor einer Abschiebung. Sie bekommen eine Sozialversicherungsnummer und dürfen arbeiten. Trump hatte das Programm im vergangenen September beendet und dem Kongress bis zum 5. März Zeit gegeben, eine neue Regelung zu finden. Mehrere Anläufe dafür im Kongress scheiterten aber.

Das lag auch daran, dass Trump keine Kompromissbereitschaft gezeigt hatte. Er knüpfte eine Lösung für Daca an Bedingungen. Zwar erklärte er sich dazu bereit, dass 1,8 Millionen illegale Einwanderer die Chance auf eine Einbürgerung bekommen sollen.

Er forderte aber im Gegenzug 25 Milliarden Dollar für die Mauer an der Grenze zu Mexiko, eine Begrenzung des Familiennachzugs für Einwanderer sowie ein Ende der sogenannten Green-Card-Lotterie, die Menschen aus verschiedenen Ländern eine Chance auf eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis in den USA gibt. Auf die letzten beiden Punkte wollten sich die Demokraten, aber auch einige Republikaner nicht einlassen.

Mehr Geld für Verteidigung

Nach wochenlangen Verhandlungen war der Haushalt mit einem Volumen von 1,3 Billionen Dollar von Spitzenvertretern der Republikaner und Demokraten in beiden Kongresskammern ausgehandelt worden. Er sieht eine deutliche Aufstockung des Verteidigungshaushalts vor.

Dieser soll im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 um knapp zehn Prozent oder 61 Milliarden Dollar auf 700 Milliarden Dollar anschwellen - der grösste Budgetaufschlag für das Militär seit 15 Jahren.

Zehn Milliarden Dollar sind zudem für den Ausbau von Strassen, Flughäfen, Breitband-Internet oder Schienennetzen geplant, 2,8 Milliarden Dollar für die Prävention und Behandlung von Drogenabhängigkeit.

Die Arbeit der Bundesbehörden war in diesem Jahr bereits zwei Mal durch Finanzblockaden für einige Tage weitgehend lahmgelegt worden. Diese Sperren wurden dann durch jeweils kurzfristige Übergangsetats aufhoben. Im Gegensatz dazu ist das jetzt auf den Weg gebrachte Gesetz längerfristig angelegt und erstreckt sich bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres am 30. September.