Trump weist vor Gipfel mit Kim Jong Un Kritiker zurecht

"Wir haben unsere Geiseln (zurück), die Tests, die Forschung und alle Raketenabschüsse sind gestoppt", schrieb Trump am Dienstagmorgen auf Twitter. "Und diese Experten, die mir von Anfang an Fehler vorwarfen, haben nichts anderes zu sagen", fuhr Trump fort. "Wir werden okay sein."

Während das Weisse Haus verbreitet, die Vorgespräche liefen besser als erwartet, wurde in Medien spekuliert, die USA könnten bei den Nordkoreanern gegen eine Wand laufen. Trump hatte am Vortag erklärt, er werde bereits am Dienstagabend nach dem Gipfel wieder nach Hause fliegen. In früheren Planungen war von Mittwoch die Rede gewesen.

Trump lobte in einem zweiten Tweet am Dienstagmorgen von Singapur aus seine Leistungen für die boomende heimische Wirtschaft in den USA.