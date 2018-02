Trump wird Notizen aus Geheimdienstausschuss freigeben

Ein Mitarbeiter des Weissen Hauses sagte am Donnerstag, der Kongress werde voraussichtlich am Freitag über die Entscheidung informiert. Für Trump gehe eine Veröffentlichung in Ordnung, fügte die Gewährsperson hinzu.

Aus einer zweiten Quelle im Weissen Haus verlautete, Trump werde das Memo wohl freigeben. Auf welche Art genau es veröffentlicht werde, stehe noch nicht endgültig fest.

Das Memo wurde von Republikanern im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses verfasst und soll zeigen, dass die Bundespolizei FBI und das Justizministerium bei den Ermittlungen zu möglichen Verbindungen zwischen Russland und Trumps Wahlkampfteam 2016 unrechtmässig Überwachungsmaterial nutzten. Das legt nahe, einige Beamte hätten sich gegen Trump verschworen.

Das Justizministerium und demokratische Politiker haben vor einer Veröffentlichung der Notizen gewarnt. Ein solcher Schritt könnte der nationalen Sicherheit schaden und die Öffentlichkeit in die Irre führen, erklärten sie zur Begründung. Das FBI erklärte, in dem Memo fehlten wichtige Fakten, was sich auf seine Richtigkeit auswirke. Schon zuvor hatten FBI-Chef Christopher Wray und der stellvertretende Justizminister Rod Rosenstein vor einer Veröffentlichung gewarnt. Sie schaffe einen gefährlichen Präzedenzfall, schrieben sie an Trumps Stabschef John Kelly.

Sollte Trump das Memo freigeben, wäre dies auch ein Schlag gegen Wray, den er selbst für den Posten des FBI-Chefs ausgesucht hatte.