Tschechischer Präsident: Angriffe in Syrien waren "Cowboy-Aktion"

Einzig Pierre Maudet schafft Wiederwahl im ersten Wahlgang in Genf

In Genf hat einzig Pierre Maudet im ersten Wahlgang die Wiederwahl in die Regierung geschafft. Alle anderen Kandidaten müssen in den zweiten Wahlgang, der zur Zitterpartie für Luc Barthassat (CVP) wird. Im Parlament verlieren MCG und SVP massiv.