Wieder Ausschreitungen in französischer Stadt Nantes

Nach dem tödlichen Schuss auf einen 22-Jährigen hat es in der westfranzösischen Stadt Nantes die vierte Nacht in Folge Ausschreitungen gegeben. Mit Brandsätzen bewaffnete Jugendliche lieferten sich am Samstag Auseinandersetzungen mit der Polizei, wie diese mitteilte.