UN nehmen Firmen mit Kontakten zu Siedlungsbau Israels unter die Lupe

Namentlich genannt wurden die Unternehmen nicht. Dies werde erst getan, wenn alle Firmen kontaktiert worden seien, erklärte der Menschenrechtsrat. Bislang sei mit 64 Unternehmen Kontakt aufgenommen worden.

Der Siedlungsbau Israels wird international als illegal betrachtet. Menschenrechtsaktivisten fordern, dass Unternehmen für ihre Aktivitäten in den Siedlungen zur Verantwortung gezogen werden. Sie führen an, dass die Aktivitäten den Palästinensern Unrecht tun, die in den besiedelten Gebieten leben.

Die Ankündigung fiel mit einem Besuch von Bundesaussenminister Sigmar Gabriel beim israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Jerusalem zusammen. Gabriel traf am Mittwoch in Ramallah auch den palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas.