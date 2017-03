US-Abgeordneter verpasst nach sechs Jahren erstmals eine Abstimmung

Nach Terrorhinweis schliesst Polizei Einkaufszentrum in Essen

Die Polizei hat nach einem Terrorhinweis ein grosses Einkaufszentrum in Essen schliessen lassen. Es lägen Erkenntnisse vor, dass das Grossgebäude am Limbecker Platz am Samstag Ziel eines Terroranschlags sein könnte, sagte ein Polizeisprecher.