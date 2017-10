US-Handelskammer warnt vor Scheitern von neuer NAFTA-Runde

Auf dem Verhandlungstisch lägen "mehrere giftige Pillen", die das Aus für das gesamte Abkommen bedeuten könnten, sagte der Präsident der grössten Unternehmensvertretung der USA, Thomas Donohue, am Dienstag in Mexiko-Stadt.

"Wir haben einen kritischen Punkt erreicht", erklärte Donohue. Deshalb habe er keine andere Wahl, als die "Alarmglocken zu läuten". Er kritisierte insbesondere die "unangemessene" Fokussierung Trumps auf das US-Handelsdefizit mit Mexiko und die von der Regierung in Washington geforderten Änderungen der sogenannten Herkunftsregeln, nach denen die Bestandteile von Produkten zu einem gewissen Anteil aus den USA stammen sollen.

Am Mittwoch beginnt in Arlington im US-Bundesstaat Virginia die vierte Verhandlungsrunde über eine Neuausrichtung des Freihandelsabkommens zwischen Mexiko, Kanada und den USA. Trump hatte NAFTA in der Vergangenheit als das schlechteste jemals unterzeichnete Handelsabkommen und schädlich für die US-Wirtschaft bezeichnet.

Für die mexikanische Wirtschaft ist das 1994 in Kraft getretene Abkommen ein Eckpfeiler. Rund 80 Prozent der Exporte des Landes gehen in die USA, vor allem für Zulieferer in der Autoindustrie wäre eine Einschränkung des Marktzugangs zur grössten Volkswirtschaft der Welt ein schwerer Schlag.

Ungeachtet dessen riefen mexikanische Unternehmen die Regierung Mexikos wiederholt dazu auf, in den Verhandlungen über die Neuausrichtung des Abkommens nicht nachzugeben. "Es besteht die Möglichkeit, dass wir den Verhandlungstisch verlassen, weil unsere Partner Dinge verlangen, die Mexiko nicht liefern kann", kündigte Juan Pablo Castañón, Präsident des einflussreichen Koordinierungsrates für die mexikanische Wirtschaft, Anfang des Monats an.

Der Verband der Viehwirtschaft, die jährlich Waren im Wert von umgerechnet rund 7,6 Milliarden Euro in die USA exportiert, sicherte der mexikanischen Regierung seine Unterstützung zu, angesichts "irrationaler Forderungen" nicht nachzugeben.