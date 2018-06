US-Insider widersprechen Trump zu Atom-Abrüstung in Nordkorea

First Lady Melania Trump besucht Kinder-Aufnahmezentrum

Im von der Politik ihres Ehemannes losgetretenen Streit um die Trennung von Zuwanderer-Familien hat sich First Lady Melania Trump klar auf die Seite der Kinder gestellt. Am Donnerstag besuchte die 48-Jährige in Texas demonstrativ ein Aufnahmezentrum für Kinder.