US-Komiker Tracy Morgan erhält einen Hollywood-Stern

Starker Rost an Schrauben: Tesla ruft weltweit Elektroautos zurück

Der Elektroauto-Hersteller Tesla ruft weltweit 123'000 Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. Bei den Autos könne es zu starker Rostbildung an Schrauben der Servolenkung kommen, teilte der Konzern am Donnerstag mit.