US-Militär greift regierungsnahe Kräfte in Syrien an

Nordkorea hält Militärparade in Pjöngjang ab

Einen Tag vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Südkorea hat in der nordkoreanischen Hauptstadt eine Militärparade begonnen. Dutzende Lastwagen mit winkenden Soldaten und andere Militärfahrzeuge rollten im Konvoi an jubelnden Menschen vorbei.