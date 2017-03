US-Republikaner ziehen Abstimmung gegen "Obamacare" zurück

Drogenschmuggler mit 16 Kilogramm Kokain an der Grenze geschnappt

16 Kilogramm Kokain haben Tessiner Zöllner an der Grenze zu Italien beschlagnahmt. Das Kokain war in einem Geheimversteck eines Autos verborgen, das elektronisch gesichert war. Am Steuer des Wagens sass ein 45-jähriger Italiener.