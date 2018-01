US-Richter blockiert Stopp des "Dreamer"-Einwanderungsprogramms

Starkes Erdbeben in der Karibik - Tsunami-Warnung erlassen

Vor der Küste von Honduras hat ein Erdbeben der Stärke 7,6 einen Tsunami-Alarm ausgelöst. Das Beben ereignete sich laut US-Erdbebenwarte (USGS) am Dienstagabend (Ortszeit) in der Karibik rund 44 Kilometer östlich der Grossen Schwaneninsel in zehn Kilometern Tiefe.