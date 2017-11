US-Senat knüpft sich wegen Russland-Affäre Facebook & Co vor

Polizei: Tote und Verletzte bei Vorfall mit Fahrzeug in New York

Bei einem Vorfall mit einem Fahrzeug in New York hat es nach Polizeiangaben Tote und Verletzte gegeben. Ein Fahrzeug sei auf einen Fussgänger- und Fahrradweg im Süden Manhattans gefahren und habe mehrere Menschen gerammt, teilte die Polizei am Dienstag mit.