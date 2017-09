US-Senat stockt Verteidigungsetat auf 700 Milliarden Dollar auf

Unfall von Reisebus und Nahverkehrsbus auf Kreuzung in New York

Nach einem Unfall mit zwei Bussen in New York sind drei Menschen gestorben, 16 weitere wurden beim Unglück verletzt, wie US-Medien am Montag berichteten. Fünf von ihnen schwebten in Lebensgefahr, sagte der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio vor den Medien.