US-Strafzölle überschatten Auftakt zum G7-Gipfel in Kanada

Die US-Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus der EU und Kanada treten am Freitag um 06.00 Uhr Schweizer Zeit in Kraft. Sie verleihen dem G-7-Finanzministertreffen in Kanada zusätzliche Brisanz. Zum Auftakt gab es scharfe Töne an die Adresse der USA.