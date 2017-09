US-Wirtschaftsauskunft-Dienst Equifax meldet Mega-Hacker-Attacke

Macron wirbt für Neugründung Europas - Anfang in Athen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bei einem Besuch in Athen zu einer Neugründung Europas aufgerufen. Dazu müsse die EU "demokratischer und souveräner" werden, sagte Macron am Donnerstag bei einer Rede in der griechischen Hauptstadt vor der Akropolis.