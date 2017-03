USA erwägen offenbar umfassende Sanktionen gegen Nordkorea

Zweites Beben innerhalb eines Tages in Chamonix

Innerhalb eines Tages hat an der Schweizer Grenze im Wallis die Erde zweimal gebebt. Der erneute Erdstoss bei Chamonix F am Montagabend hatte eine Stärke von 3.0 und dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein.